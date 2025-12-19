Путин - о снижении ключевой ставки до 16%: Центробанк независим в своих решениях

ЦБ снизил ключевую ставку на 0,5% – с 16,5 до 16%. Президент России Владимир Путин во время подведения итогов года, услышав новость об этом, не стал комментировать это решение, однако отметил, что Центробанк работает адекватно ситуации.

"ЦБ – под давлением, много вопросов о ставке. Эксперты ждали понижения на 1%. ЦБ работает независимо, я стараюсь не вмешиваться", - сказал Путин.

Он высоко оценил работу ЦБ, уточнив, что организация грамотно лавирует в текущих условиях.

"Одна из проблем – в снижении инвестиционной активности, -3,1% за три квартала года. Количество выдаваемых кредитов почти не уменьшается. Достаточно ли понижения на 0,5%? Не буду давать оценок", - сказал Путин.

По данным ЦБ, экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. Устойчивые показатели текущего роста цен в ноябре снизились. В то же время в последние месяцы инфляционные ожидания несколько возросли. Кредитная активность остается высокой.

Как ранее заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, Центральный Банк России имеет большое пространство для смягчения денежно-кредитной политики, для снижения ставки. Министерство финансов России при подготовке бюджета на 2026 г. ориентируется на базовый сценарий Центробанка РФ и исходит из ключевой ставки 12–13% в предстоящем году.