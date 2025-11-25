Дай бог, ЦБ снизит ключевую ставку в декабре на 0,5% - Шохин

На последнем в уходящем году заседании совета директоров Центрального банка России ключевая ставка "дай бог" будет снижена на 0,5%, считает президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Он полагает, что вероятность сохранения ставки на текущем уровне – 16,5% - больше, чем снижения.

"Она [ключевая ставка], конечно, снижается. Дай бог, продолжит Центральный банк политику аккуратного, но такого устойчивого снижения ставки. Хотя проинфляционный импульс со стороны повышения налогов, он Минфином и Центральным банком оценивается как 1 п.п. к инфляции. Понятно, что трудно ожидать, что на декабрьском совете директоров сразу на 1 п.п. будет понижена ставка. Дай бог, если на 0,5 п.п., а то и вовсе останется на прежнем уровне. Слава богу, мы не ждем повышения, по-моему, консенсус-прогноз", - цитирует Шохина ТАСС.

Ранее СМИ опубликовали результаты опросов бизнеса и населения, проведенных по заказу ЦБ. Они показывают, что инфляционные ожидания остаются высокими и снова начинают расти.