Мордашов: Существует риск торможения экономики из-за высокой ключевой ставки

Высокая ключевая ставка Банка России тормозит развитие бизнеса.

Как считает основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов, это ведет к замедлению российской экономики и повышает инфляцию, на снижение которой изначально была направлена мера. Бизнесмен признал необходимость повышения ставки ЦБ РФ для сдерживания инфляции, но в настоящее время, по его словам, ситуация начинает "заходить слишком далеко" и появляются "тревожные признаки".

С текущей ключевой ставкой компаниям выгоднее остановить развитие или даже сократить его масштаб, положив средства на депозит, чем вести дела. По мнению Мордашова, инфляция на уровне 8–9% уже не несет в себе серьезных рисков в отличие от текущей ставки регулятора, которая "тормозит любое развитие", сообщает РБК.

Тем временем, глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила о том, что в России вновь может вырасти ключевая ставка.