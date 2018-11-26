В Кремле ситуацию в Азовском море назвали "очень опасной провокацией"

Инцидент в Азовском море является опасной провокацией и требует особого разбирательства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, вчера утром три украинских корабля пересекли российскую границу и направились в сторону Керченского пролива. Российская сторона назвала данные действия провокацией и запросила созыв экстренного заседания Совета безопасности ООН. В свою очередь, Киев заявил, что "действия России перешли черту", и попросил Запад вмешаться в ситуацию.

По словам Пескова, ситуация будет рассмотрена в Совбезе ООН.

"Речь идёт об очень опасной провокации, конечно, она требует особого внимания, особого разбирательства", — передаёт его слова "Интерфакс".

Ранее, как сообщало Накануне.RU, действия Киева в Керченском проливе осудили как провокацию и нарушение российского суверенитета в Министерстве иностранных дел (МИД) РФ. По словам главы МИД Сергея Лаврова, украинская сторона тем самым нарушила ключевые положения международного права, включая Устав ООН, Конвенцию по морскому праву 1982 года и другие международно-правовые инструменты.