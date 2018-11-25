Российский пограничный корабль протаранил украинское судно - нарушителя границы. Керченский пролив закрыли

Российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, который ранее в составе группы кораблей ВМС Украины нарушил российскую границу. Об инциденте сообщается в Facebook ВМС Украины.

Как сообщало Накануне.RU, утром 25 ноября три украинских военных корабля, направляясь из Одессы в Мариуполь, незаконно пересекли российскую границу вблизи Крыма.

В Центре общественных связей ФСБ отметили, что заявки украинских кораблей на проход поданы не были, в график прохода они не включены.

"Уже пятый час в российских территориальных водах в акватории Черного моря продолжаются провокационные действия трех судов МВФ Украины. Их цель понятна - создать конфликтную ситуацию в этом регионе. Погранслужбой ФСБ России предпринимаются все необходимые меры для пресечения этой преднамеренной провокации украинского руководства и обеспечения безопасности судоходства", - подчеркнули в ФСБ.

В результате тарана у украинского буксира поврежден главный двигатель, обшивка, леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. Киев назвал действия российской стороны "откровенно агрессивными действиями", обвинил в нарушении "права свободы судоходства" и пообещал передать данные "компетентным международным органам".

иректор Международного института новейших государств Алексей Мартынов уверен, что украинский президент Петр Порошенко лично отдал приказ на пересечение кораблями украинских ВМС государственной границы России. "Подобные вещи без приказа не делаются", - цитируют его РИА Новости.

"Украина пытается спровоцировать полномасштабный конфликт, чтобы дальше апеллировать к странам НАТО, обвиняя Россию в агрессии", - считает главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Примерно в 13.00 проход через Керченский пролив был запрещен для гражданских судов из опасения провокаций.