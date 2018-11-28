Медведев рассказал о "керченской провокации"

Введение военного положения в приграничных с Россией регионах Украины после инцидента в Керченском проливе, дает возможность киевским властям "поиграть мускулами", либо в 2019 году отказаться от проведения президентских выборов.

Такое мнение высказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. По его словам, военное положение дает возможность украинской власти увеличить поддержку со стороны населения. Также глава кабмина не исключил, что выборы и вовсе могут не состояться.

Он отметил, что с подобными прогнозами еще год назад выступали украинские аналитики, сообщает РИА "Новости".

Как ранее сообщало Накануне.RU, утром 25 ноября украинские корабли пересекли российскую границу у берегов Крыма и направились в сторону Керченского пролива. В ФСБ подтвердили задержание украинских кораблей с применением оружия за нарушение границы. Верховная рада утвердила указ украинского президента о введении в стране военного положения. Оно вводится сроком на 30 дней и начало действовать с 28 ноября.