Украина вводит военное положение на 30 дней

Верховная рада утвердила указ украинского президента о введении в стране военного положения.

Оно вводится сроком на 30 дней и начнет действовать с 28 ноября. Перед голосованием стало известно, что Петр Порошенко внес новый законопроект о введении военного положения, вместо того, что был предложен им ранее, который вводил военное положение на 60 дней, захватывая дату начала избирательной кампании по выборам главы государства.

После открытия заседания, депутаты блокировали трибуну спикера, обвинив Порошенко в нарушении процедуры принятия такого рода законопроектов и в попытке использовать военное положение для отмены очередных президентских выборов.

Военное положение будет введено в областях, которые расположены вдоль российской границы, вдоль приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей. Речь идет о Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской областей и внутренних водах Азовского и Черного морей, сообщает ТАСС.

Тем временем, на Украине развернулась настоящая истерика из-за устроенной провокации с пересечением российской границы. Командование украинских ВМС заявило, что российский спецназ "захватил" катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу", применив огонь, а также "захватил военнопленных". Киевские власти снова заявляют, что Россия "объявила войну".

Напомним, утром 25 ноября украинские корабли пересекли российскую границу у берегов Крыма и направились в сторону Керченского пролива.

В ФСБ подтвердили задержание украинских кораблей с применением оружия за нарушение границы. Открыто соответствующее уголовное дело.

Так называемый представитель президента Украины в "автономной республике Крым" Борис Бабинзаявил, что свыше 20 украинских военных захвачены "в плен", не менее шести были ранены.