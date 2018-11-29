Жириновский: ВСУ уже подготовили к вторжению на территорию России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский уверен, что Украина не остановится на военно-морской провокации в Керченском проливе и скоро вторгнется в Россию.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с Владимиром Путиным может не состояться из-за инцидента с кораблями ВМС Украины и их задержанием российскими пограничниками. Он признался, что хочет разобраться, предупреждала ли Украина Россию о проходе своих кораблей.

Жириновский считает, что президенту Украины Петру Порошенко выгодно военное положение в стране, которое ввели вскоре после инцидента, так как "оно позволяет громить политических противников и закрывать неугодные СМИ". Лидер ЛДПР предсказал, что Киев закроет границу и перестанет пускать обратно своих же граждан, работающих в России.

По его мнению, Запад хочет воевать с Россией чужими руками, поэтому армию ВСУ уже подготовили к тому, что она вторгнется на территорию России, а когда Москва ответит, у Запада появится повод для "самых страшных санкций". Жириновский добавил, что 31 декабря 2018 года будет последняя мирная встреча Нового года в текущей эпохе, пишет Infox.ru.

Напомним, недавно Владимир Жириновский рассказывал о "закрывающих всю планету" российских комплексах С-700.