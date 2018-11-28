Украинских моряков подставили, - украинские генерал и полковник

Украинских моряков подставили, чтобы создать прецедент и ввести военное положение в стране. Их судьбой просто пожертвовали в политических целях. Об этом написал украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Он отметил, что начальник генштаба ВСУ признал с трибуны Рады: катера не получали разрешения на проход Керченским проливом, но все равно пошли через него.

"Действия тех, кто отдавал приказ нашим морякам, можно расценивать как сознательную провокацию, создание прецедента. Получается, что все ложится в одну логическую цепочку: они пошли на провокацию, спровоцировали Российскую Федерацию на применение оружия, и тут же появился указ президента Украины о введении военного положения", - заявил Жданов.

Он задает массу вопросов, например почему два других катера отвезли трейлерами, а эти пошли морем.

"По большому счету, выходит, что украинское командование подставило наших моряков", - считает Жданов.

По его мнению, Украине не стоит рассчитывать ни на дополнительные антироссийские санкции, ни на военную помощь Запада.

В том, что моряков подставили украинские власти, уверен также бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж. Об этом он сказал в интервью "Politeka".

Как сообщало Накануне.RU, председатель словацкого парламента Андрей Данко заявил, что не верит Петру Порошенко, а Украина может скрывать правду о событиях, связанных с задержанием ее кораблей российскими пограничниками.