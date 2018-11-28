Украинских моряков подставили, - украинские генерал и полковник

28 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Власти хотят убить КПРФ

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В бывшем СССР Украина

Украинских моряков подставили, - украинские генерал и полковник

Украинских моряков подставили, чтобы создать прецедент и ввести военное положение в стране. Их судьбой просто пожертвовали в политических целях. Об этом написал украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Он отметил, что начальник генштаба ВСУ признал с трибуны Рады: катера не получали разрешения на проход Керченским проливом, но все равно пошли через него.

"Действия тех, кто отдавал приказ нашим морякам, можно расценивать как сознательную провокацию, создание прецедента. Получается, что все ложится в одну логическую цепочку: они пошли на провокацию, спровоцировали Российскую Федерацию на применение оружия, и тут же появился указ президента Украины о введении военного положения", - заявил Жданов.

Он задает массу вопросов, например почему два других катера отвезли трейлерами, а эти пошли морем.

"По большому счету, выходит, что украинское командование подставило наших моряков", - считает Жданов.

По его мнению, Украине не стоит рассчитывать ни на дополнительные антироссийские санкции, ни на военную помощь Запада.

В том, что моряков подставили украинские власти, уверен также бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж. Об этом он сказал в интервью "Politeka".

Как сообщало Накануне.RU, председатель словацкого парламента Андрей Данко заявил, что не верит Петру Порошенко, а Украина может скрывать правду о событиях, связанных с задержанием ее кораблей российскими пограничниками.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Украинских моряков подставили, - украинские генерал и полковник

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, Керченский пролив, провокация, военное положение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 28.11.2018 12:50 Мск Венгрия отказалась занимать сторону Украины в связи с задержанием ее кораблей
Ранее 28.11.2018 12:24 Мск "Украина уже обманывала". Глава парламента Словакии не верит в украинскую версию задержания кораблей
Ранее 28.11.2018 05:20 Мск Порошенко заявил об угрозе полномасштабной войны с Россией
Ранее 28.11.2018 03:05 Мск СМИ сообщили, что Порошенко пытался связаться с Путиным после задержания украинских кораблей
Ранее 28.11.2018 01:11 Мск ФСБ обнародовала изъятые у украинских моряков документы
Ранее 28.11.2018 00:10 Мск Медведев рассказал о "керченской провокации"
Ранее 27.11.2018 21:02 Мск Указ Порошенко о введении военного положения на Украине был введен с неверными датой и временем
Ранее 27.11.2018 20:42 Мск 12 украинских моряков арестованы на два месяца в России
Ранее 27.11.2018 14:43 Мск В МИД РФ призвали россиян быть осторожными после введения военного положения на Украине
Ранее 27.11.2018 13:19 Мск "Когда посчитает нужным": Путин сделает заявление по инциденту в Керченском проливе
Ранее 27.11.2018 11:08 Мск "Можно, чтобы мы не матюкались в парламенте?" Верховная рада со скандалом вводила военное положение
Ранее 27.11.2018 07:48 Мск Трамп об инциденте в Керченском проливе: США не нравится то, что происходит
Ранее 27.11.2018 02:20 Мск Киев готовит в Донбассе провокацию с химоружием
Ранее 27.11.2018 01:22 Мск ФСБ: события в Керченском проливе координировали сотрудники СБУ
Ранее 27.11.2018 00:10 Мск Украина вводит военное положение на 30 дней
Ранее 26.11.2018 17:33 Мск В Кремле ситуацию в Азовском море назвали "очень опасной провокацией"
Ранее 26.11.2018 13:50 Мск Лавров заявил, что инцидент в Керченском проливе - это провокация Киева
Ранее 26.11.2018 12:31 Мск Порошенко требует "немедленно" вернуть задержанные корабли и военнослужащих
Ранее 26.11.2018 10:48 Мск На Украине истерика по поводу "развязанной войны" - задержания кораблей-нарушителей границы
Ранее 26.11.2018 09:55 Мск Керченский пролив вновь открыли для гражданских судов
Ранее 26.11.2018 06:55 Мск Порошенко поддержал введение военного положения на Украине из-за ситуации в Керченском проливе
Ранее 26.11.2018 06:25 Мск Украинская полиция перешла на усиленный режим работы
Ранее 26.11.2018 06:15 Мск РФ запросила созыв Совбеза ООН по ситуации в Азовском море
Ранее 26.11.2018 01:26 Мск В НАТО призвали к сдержанности в Азовском море
Ранее 25.11.2018 18:46 Мск Украина призывает Запад вмешаться из-за ситуации в Азовском море
Ранее 25.11.2018 17:24 Мск В район Керченского пролива вылетели российские истребители
Ранее 25.11.2018 16:59 Мск Из-за украинской провокации Керченский пролив закрыли для движения гражданских судов
Ранее 25.11.2018 14:52 Мск В сторону Керченского пролива на большой скорости идут два бронированных артиллерийских судна ВМС Украины
Ранее 25.11.2018 14:20 Мск Российский пограничный корабль протаранил украинское судно - нарушителя границы. Керченский пролив закрыли
Ранее 25.11.2018 11:06 Мск Три украинских корабля, нарушив Конвенцию ООН, пересекли российскую границу

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 1913

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети