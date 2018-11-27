Трамп об инциденте в Керченском проливе: США не нравится то, что происходит

Американский президент Дональд Трамп заявил, что он "не в восторге" от того, что случилось в акватории Керченского пролива.

Напомним, утром 25 ноября украинские корабли пересекли российскую границу у берегов Крыма и направились в сторону Керченского пролива. В Кремле назвали это "очень опасной провокацией".

Как заявил Трамп журналистам в Белом доме, "властям США не нравится то, что происходит". Он добавил, что официальный Вашингтон надеется, что ситуация будет урегулирована в ближайшее время. По словам Трампа, руководство Штатов вместе с европейскими лидерами "работает над решением этого вопроса", сообщает ИА REGNUM.

Напомним, в ФСБ РФ заявили, что украинские военные корабли вошли в территориальные воды России по указанию киевских властей.