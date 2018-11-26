26 Ноября 2018
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Политика В бывшем СССР Украина

Порошенко требует "немедленно" вернуть задержанные корабли и военнослужащих

Украинский президент Петр Порошенко обратился к руководству Российской Федерации с требованием "немедленно освободить украинских военнослужащих", которые вместе с кораблями были задержаны за нарушение российской границы.

Порошенко сгустил краски и заявил, что "их судьба неизвестна". Также он потребовал "срочно" вернуть корабли и провести деэскалацию ситуации. Он подчеркнул, что ожидает быстрой реакции на его обращение.

Напомним, ранее он выступил за введение военного положения в стране. Это решение поддержал СНБО, а вечером должна принять Верховная рада.

Как сообщало Накануне.RU, украинская провокация с нарушением российской границы вынудила Россию применить силу для задержания нарушителей - кораблей вместе с экипажем.

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Порошенко требует "немедленно" вернуть задержанные корабли и военнослужащих

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Теги: Украина, Петр Порошенко, Азовское море



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