Порошенко требует "немедленно" вернуть задержанные корабли и военнослужащих

Украинский президент Петр Порошенко обратился к руководству Российской Федерации с требованием "немедленно освободить украинских военнослужащих", которые вместе с кораблями были задержаны за нарушение российской границы.

Порошенко сгустил краски и заявил, что "их судьба неизвестна". Также он потребовал "срочно" вернуть корабли и провести деэскалацию ситуации. Он подчеркнул, что ожидает быстрой реакции на его обращение.

Напомним, ранее он выступил за введение военного положения в стране. Это решение поддержал СНБО, а вечером должна принять Верховная рада.

Как сообщало Накануне.RU, украинская провокация с нарушением российской границы вынудила Россию применить силу для задержания нарушителей - кораблей вместе с экипажем.