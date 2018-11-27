Указ Порошенко о введении военного положения на Украине был введен с неверными датой и временем

Выяснилось, что указ о введении на Украине военного положения был опубликован с ошибкой, сообщает "Интерфакс".

В газете "Правительственный курьер" был опубликован указ, согласно которому с 14.00 26 ноября в некоторых регионах Незалежной вводится военное положение сроком на 60 дней. Оказалось, что это был первый вариант документа, который был предложен на рассмотрение депутатам Верховной рады - президент Украины Петр Порошенко пересмотрел его в тот же день и направил народным избранникам текст уже обновленного указа, где говорилось, что военное положение вводится на 30 дней.

Обращаясь к народу Украины с телеэкранов, Порошенко сообщил, что военное положение вступит в силу с 9.00 28 ноября.

Однако окончательный вариант документа все еще не утвержден и будет опубликован лишь 28 ноября в газете "Голос Украины".