27 Ноября 2018
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Политика Украина ДНР и ЛНР

Киев готовит в Донбассе провокацию с химоружием

Постпред России при ОБСЕ сообщил, что в случае вступления в силу военного положения на Украине, безопасность в Донбассе - под угрозой.

Как отметил Александр Лукашевич, при этом провоцирование напряженности со стороны Киева подтверждают последние события. Также постпред добавил, что вооруженные силы Украины готовят провокацию в Донбассе с химоружием и привлечением западных сил, сообщает телеканал "Звезда".

Тем временем, Верховная рада утвердила указ украинского президента о введении в стране военного положения. Оно вводится сроком на 30 дней и начнет действовать с 28 ноября.

Военное положение будет введено в областях, которые расположены вдоль российской границы, вдоль приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей. Речь идет о Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской областей и внутренних водах Азовского и Черного морей

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Киев готовит в Донбассе провокацию с химоружием

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Теги: Украина, Донбасс, химоружие



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