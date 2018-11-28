Порошенко заявил об угрозе полномасштабной войны с Россией

Военное положение на Украине было введено из-за угрозы полномасштабной войны с Россией, заявил украинский президент Пётр Порошенко.

Напомним, это случилось вчера, 27 ноября, после подписания главой государства соответствующего указа. Поводом введению военного положения послужил инцидент в Керченском проливе 25 ноября, когда украинские корабли пересекли российскую границу у берегов Крыма. Российская сторона назвала данные действия провокацией и запросила созыв экстренного заседания Совета безопасности ООН. Позже в ФСБ подтвердили задержание украинских кораблей с применением оружия за нарушение границы.

По словам Порошенко, произошедшее в Керченском проливе — "чрезвычайное событие", случившееся впервые за четыре с половиной года конфликта с Москвой.

"Официально, без всякого срыва шевронов, без "зелёных человечков" российские военные корабли в огромном количестве атаковали корабли Вооруженных сил Украины", — передаёт слова президента его пресс-служба.

Он добавил, что сложившаяся ситуация вынуждает украинские власти подготовить ВСУ к отпору "в случае широкомасштабного наземного вторжения".

"Страна находится под угрозой полномасштабной войны с Российской Федерацией", — подчеркнул Порошенко.