Лавров заявил, что инцидент в Керченском проливе - это провокация Киева

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что инцидент в Керченском проливе - это "однозначная провокация Киева".

Напомним, вчера утром три украинских корабля пересекли российскую границу и направились в сторону Керченского пролива. Российская сторона назвала данные действия провокацией и запросила созыв экстренного заседания Совбеза ООН. В свою очередь, Киев заявил, что "действия России перешли черту", и попросил Запад вмешаться в ситуацию.

По словам Сергея Лаврова, Украина нарушила ключевые положения международного права, включая Устав ООН, Конвенцию по морскому праву 1982 года и другие международно-правовые инструменты, которые требуют от всех стран уважать суверенитет другого государства. Министр добавил, что Москва призвала западные страны "угомонить" украинские силы, которые на военной истерии пытаются заработать политические очки перед выборами.

По его словам, Запад "встал на позицию безоглядной поддержки украинского режима". Лавров напомнил, что украинские официальные лица ранее призывали взорвать Крымский мост, но Европейский союз не призвал руководство Украины урезонить их и прекратить призывать к совершению терактов, сообщает Infox.ru.

Напомним, сегодня ночью Керченский пролив был вновь открыт для гражданских судов.