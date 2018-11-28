28 Ноября 2018
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"Украина уже обманывала". Глава парламента Словакии не верит в украинскую версию задержания кораблей

Председатель словацкого парламента Андрей Данко заявил, что Украина может скрывать правду о событиях, связанных с задержанием ее кораблей российскими пограничниками. Об этом сообщает "Европейская "правда" со ссылкой на пресс-службу Словацкой национальной партии, лидером которой является Данко.

По его словам, для Словакии опасно делать заявления на основе статей из СМИ.

"Я не тот человек, который доверяет Петру Порошенко. Украина обманула с "умершим журналистом" [Аркадием Бабченко]. Боюсь, что некоторые люди нас просто разыграли", - сказал Данко.

Председатель парламента Словакии призвал не требовать от его страны новых санкций против России. Он также заявил, что не ободряет введение на Украине военного положения.

Напомним, утром 25 ноября три украинских корабля пересекли российскую границу и направились в сторону Керченского пролива. Российские пограничники вынуждены были применить силу для задержания судов вместе с экипажем.

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"Украина уже обманывала". Глава парламента Словакии не верит в украинскую версию задержания кораблей

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Теги: Украина, Словакая, Керченский пролив



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