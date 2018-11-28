ФСБ обнародовала изъятые у украинских моряков документы

ФСБ России опубликовала документы, которые были найдены и изъяты у задержанных украинских моряков после инцидента в Керченском проливе.

Так, на катере "Никополь" нашли документ, в котором ставилась задача скрытно перейти из Одессы в Бердянск. При этом особую скрытность предписывалось обеспечить у Керченско-Еникальского канала.

На этом же судне обнаружили рукописный конспект установленных Россией правил плавания по Керченско-Еникальскому каналу. Из этого следует, что украинские моряки были хорошо осведомлены о порядке его прохождения.

Также на украинских кораблях оперативники нашли несколько гранатометов, танковые и крупнокалиберные пулеметы, автоматы, пистолеты, гранаты и боеприпасы к огнестрельному оружию, сообщает РИА "Новости".

Как ранее сообщало Накануне.RU, утром 25 ноября украинские корабли пересекли российскую границу у берегов Крыма и направились в сторону Керченского пролива. В ФСБ подтвердили задержание украинских кораблей с применением оружия за нарушение границы. Верховная рада утвердила указ украинского президента о введении в стране военного положения. Оно вводится сроком на 30 дней и начало действовать с 28 ноября.