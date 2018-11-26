Керченский пролив вновь открыли для гражданских судов

Керченский пролив вновь открыт для гражданских судов. Движение возобновилось сегодня ночью.

Напомним, вчера утром три украинских корабля пересекли российскую границу и направились в сторону Керченского пролива. Российская сторона назвала данные действия провокацией и запросила созыв экстренного заседания Совбеза ООН. В свою очередь, Киев заявил, что "действия России перешли черту", и попросил Запад вмешаться в ситуацию.

"С 3 часов ночи движение судов было возобновлено. В 8 утра уже формируется новый караван судов", - сообщили ИА REGNUM представители предприятия "Крымские морские порты".

Напомним, украинский президент Петр Порошенко поддержал введение военного положения в стране из-за ситуации в Керченском проливе.