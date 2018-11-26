РФ запросила созыв Совбеза ООН по ситуации в Азовском море

Москва запросила созыв экстренного заседания Совета безопасности (СБ) ООН по ситуации в Азовском море, заявил первый заместитель постпреда РФ при международной организации Дмитрий Полянский.

Напомним, вчера утром три украинских корабля, нарушив Конвенцию ООН, пересекли российскую границу и направились в сторону Керченского пролива.

"В связи с опасным развитием ситуации в Азовском море и последовавшими за ними событиями Россия запросила срочный созыв открытого заседания СБ утром 26 ноября по пункту повестки дня "Поддержание международного мира и безопасности", — передаёт "РИА Новости" слова заместителя постпреда РФ.

Мероприятие, по словам Полянского, запланировано на 19.00 по московскому времени.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, МИД Украины попросил Запад вмешаться в ситуацию, так как "действия России перешли черту". В свою очередь, экс-премьер страны Арсений Яценюк призвал НАТО ввести новые "действенные санкции" против Москвы и немедленно денонсировать соглашение по Азовскому морю от 2003 года.