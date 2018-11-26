РФ запросила созыв Совбеза ООН по ситуации в Азовском море

26 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Пенсионная "реформа" обернется массовыми исками

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В России В бывшем СССР За рубежом Украина

РФ запросила созыв Совбеза ООН по ситуации в Азовском море

Москва запросила созыв экстренного заседания Совета безопасности (СБ) ООН по ситуации в Азовском море, заявил первый заместитель постпреда РФ при международной организации Дмитрий Полянский.

Напомним, вчера утром три украинских корабля, нарушив Конвенцию ООН, пересекли российскую границу и направились в сторону Керченского пролива.

"В связи с опасным развитием ситуации в Азовском море и последовавшими за ними событиями Россия запросила срочный созыв открытого заседания СБ утром 26 ноября по пункту повестки дня "Поддержание международного мира и безопасности", — передаёт "РИА Новости" слова заместителя постпреда РФ.

Мероприятие, по словам Полянского, запланировано на 19.00 по московскому времени.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, МИД Украины попросил Запад вмешаться в ситуацию, так как "действия России перешли черту". В свою очередь, экс-премьер страны Арсений Яценюк призвал НАТО ввести новые "действенные санкции" против Москвы и немедленно денонсировать соглашение по Азовскому морю от 2003 года.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

РФ запросила созыв Совбеза ООН по ситуации в Азовском море

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Азовское море, ООН, Совбез ООН, Россия, Украина



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 26.11.2018 06:55 Мск Порошенко поддержал введение военного положения на Украине из-за ситуации в Керченском проливе
Ранее 26.11.2018 06:25 Мск Украинская полиция перешла на усиленный режим работы

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 26.11.2018 01:26 Мск В НАТО призвали к сдержанности в Азовском море
Ранее 25.11.2018 18:46 Мск Украина призывает Запад вмешаться из-за ситуации в Азовском море
Ранее 25.11.2018 17:24 Мск В район Керченского пролива вылетели российские истребители
Ранее 25.11.2018 16:59 Мск Из-за украинской провокации Керченский пролив закрыли для движения гражданских судов
Ранее 25.11.2018 14:52 Мск В сторону Керченского пролива на большой скорости идут два бронированных артиллерийских судна ВМС Украины
Ранее 25.11.2018 14:20 Мск Российский пограничный корабль протаранил украинское судно - нарушителя границы. Керченский пролив закрыли
Ранее 25.11.2018 11:06 Мск Три украинских корабля, нарушив Конвенцию ООН, пересекли российскую границу

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 979

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети