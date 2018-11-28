Венгрия отказалась занимать сторону Украины в связи с задержанием ее кораблей

Ухудшение отношений между Россией и Украиной является плохой новостью для Венгрии, но она не занимает чью-то сторону. Об этом заявил МИД страны, сообщает пресс-служба венгерского правительства.

"Это всегда плохая новость - объявление военного положения в соседней стране", - сказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Он подчеркнул, что Венгрия выступает за "территориальную целостность и суверенитет Украины", но призывает к исключительно мирному решению вопроса.

"Вы думаете, есть кто-то в мире, кто сейчас, через 24 часа после тех событий, имеет четкую картину, что именно там произошло? Я так не думаю", - сказал замглавы МИД Венгрии Левенте Мадяр.

"Закарпатье, Венгрия и регион поддерживают все возможности, которые помогут разрешению ситуации путем переговоров", - добавил Сийярто.

Украинские СМИ отмечают, что венгерский министр ни словом не обмолвился об "агрессии России" и не призвал освободить задержанных и арестованных украинских моряков. А украинские пользователи отмечают, что Сийярто говорит от имени Закарпатья.

"Спасибо нужно сказать тем, кто не сумел договориться с Венгрией по языковому закону. Встали в позу, а теперь вот плоды", - написал в Facebook пользователь Jack Spektor.

При этом 26 ноября МИД Украины собирал иностранных послов и убеждал их в том, что Россия совершила "агрессию" против украинских кораблей.

Как сообщало Накануне.RU, председатель словацкого парламента Андрей Данко заявил, что не верит Петру Порошенко, а Украина может скрывать правду о событиях, связанных с задержанием ее кораблей российскими пограничниками.