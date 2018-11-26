В НАТО призвали к сдержанности в Азовском море

НАТО призывает Москву и Киев к сдержанности в Азовском море, которая приведет к деэскалации ситуации.

Напомним, накануне днем три украинских корабля, нарушив Конвенцию ООН, пересекли российскую границу.

Об этом заявила представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску. "НАТО внимательно следит за развитием ситуации в Азовском море и Керченском проливе, и мы в контакте с украинскими властями. Мы призываем к сдержанности и деэскалации", - отметила она, сообщает ТАСС.

Тем временем, украинские власти обратятся в Совет безопасности ООН в связи с действиями российских пограничных кораблей в отношении группы украинских судов в Чёрном и Азовском морях, сообщает "Интерфакс".