Порошенко поддержал введение военного положения на Украине из-за ситуации в Керченском проливе

Президент Украины Пётр Порошенко согласился с предложением Совета безопасности и национальной обороны (СНБО) ввести военное положение в стране из-за ситуации в Азовском море.

Напомним, вчера утром три украинских корабля пересекли российскую границу и направились в сторону Керченского пролива. Российская сторона назвала данные действия провокацией и запросила созыв экстренного заседания Совбеза ООН. В свою очередь, Киев заявил, что "действия России перешли черту", и попросил Запад вмешаться в ситуацию.

По словам Порошенко, в поддержку введения военного положения уже высказался целый ряд депутатов. Президент уверен, что эту инициативу СНБО поддержит и Верховная рада.

"Это ни в коем случае не означает, что Украина будет вести наступательные действия, — передаёт его слова украинская газета "Вести". — Но мы должны быть наготове и не позволить России реализовать те сценарии, которые были в других государствах".

Кроме того, Порошенко отметил, что введение военного положения не предусматривает немедленной мобилизации и ограничения прав и свобод граждан.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, в СНБО Украины сообщили о переходе полиции страны на усиленный режим работы.