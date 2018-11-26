26 Ноября 2018
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Политика В бывшем СССР Украина

На Украине истерика по поводу "развязанной войны" - задержания кораблей-нарушителей границы

На Украине развернулась настоящая истерика из-за устроенной провокации с пересечением российской границы. Командование украинских ВМС заявило, что российский спецназ "захватил" катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу", применив огонь, а также "захватил военнопленных". Киевские власти снова заявляют, что Россия "объявила войну".

Напомним, утром 25 ноября украинские корабли пересекли российскую границу у берегов Крыма и направились в сторону Керченского пролива.

В ФСБ подтвердили задержание украинских кораблей с применением оружия за нарушение границы. Открыто соответствующее уголовное дело.

Так называемый представитель президента Украины в "автономной республике Крым" Борис Бабин заявил, что свыше 20 украинских военных захвачены "в плен", не менее шести были ранены.

В ответ украинская генпрокуратура совместно с СБУ завела уголовное дело за "развязывание и ведение агрессивной войны". Министр иностранных дел страны Павел Климкин заявил, что Россия развязала войну против Украины "в нейтральных водах". МИД страны просит Запад оказать военную помощь.

Украинские политики взывают к ЕС ввести новые санкции. "Нам нужны новые санкции против России", - написал посол Украины в ЕС Николай Точицкий в своем Twitter.

Отметим, что Верховная рада планирует ввести сегодня военное положение, к которому призвал президент Петр Порошенко. Также собирается экстренное заседание Совбеза ООН.

Порошенко заверяет, что введение военного положения "не означает объявления войны". Однако ВСУ приведены в полную боевую готовность, сообщает Генштаб ВСУ в Facebook. Также весь состав ВМС был поднят по тревоге и выведен в море.

Тем временем задержанные украинские корабли доставят в порт Керчи, заявил сотрудник пограничного управления ФСБ по Крыму Антон Лозовой. Троим (а не шести) украинским военным, которые получили легкие ранения, оказана медицинская помощь.

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На Украине истерика по поводу "развязанной войны" - задержания кораблей-нарушителей границы

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Теги: Украина, Крым, корабль, граница



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