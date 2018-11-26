Украинская полиция перешла на усиленный режим работы

Полиция Украины перешла на усиленный режим несения службы на фоне возможного введения в стране военного положения, заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Сергей Князев.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, вчера утром три украинских корабля пересекли российскую границу и направились в сторону Керченского пролива. Российская сторона назвала данные действия провокацией и запросила созыв экстренного заседания Совбеза ООН. В свою очередь, Киев заявил, что "действия России перешли черту", и попросил Запад вмешаться в ситуацию.

По словам главы украинского СНБО, в настоящее время полиция вместе с Нацгвардией обеспечивает охрану консульских учреждений и посольств.

"Массовых беспорядков пока нет, и работаем, чтобы их не было на Украине на весь период данной ситуации", — цитирует Князева ТАСС.