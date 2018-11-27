12 украинских моряков арестованы на два месяца в России

Двенадцать из двадцати четырех украинских моряков, которые нарушили в минувшее воскресенье российскую границу, арестовали на два месяца до 25 января 2019 года - такое решение принял суд Симферополя, пишет ТАСС.

Отмечается, что морякам сейчас грозит до 6 лет тюрьмы. Известно, что среди арестованных и командир украинского малого артиллерийского бронекатера "Бердянск".

28 ноября суд также решит судьбу остальных 12 украинских моряков, им также будет избрана мера пресечения.

Как ранее сообщало Накануне.RU, утром 25 ноября украинские корабли пересекли российскую границу у берегов Крыма и направились в сторону Керченского пролива. В ФСБ подтвердили задержание украинских кораблей с применением оружия за нарушение границы. Верховная рада утвердила указ украинского президента о введении в стране военного положения. Оно вводится сроком на 30 дней и начало действовать с 28 ноября.