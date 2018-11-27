В МИД РФ призвали россиян быть осторожными после введения военного положения на Украине

Департамент ситуационно-кризисного центра Министерства иностранных дел России выступил с заявлением в связи с введением военного положения на Украине.

Напомним, накануне вечером Верховная рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении военного положения в стране сроком на 30 дней начиная с 28 ноября. Позже стало известно, что все принималось со скандалом, а Порошенко просил депутатов не материться во время его выступления.

Как сообщили Накануне.RU в ДСКЦ МИД России, сейчас на Украине происходит резкое обострение внутриполитической ситуации, в том числе введение военного положения и усиление антироссийских настроений. Также есть случаи запретов на въезд жителей РФ. В ведомстве советуют гражданам России учитывать складывающуюся ситуацию и предпринимать меры предосторожности.

Напомним, сегодня в Кремле пообещали, что президент России Владимир Путин в ближайшее время озвучит свою позицию по инциденту с украинскими кораблями в Керченском проливе.