29 Ноября 2018
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Азовский инцидент: постскриптум

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Политика В России В бывшем СССР Украина

Ушаков: Телефонный разговор Путина и Порошенко не состоялся

Запрос от Украины о телефонном разговоре Петра Порошенко с российским лидером Владимиром Путиным был.

Об этом сообщил помощник главы президента России Юрий Ушаков. При этом он отметил, что беседа не состоялась. По его словам, при подготовке такого рода контактов, как и любых других, оценивается целый ряд факторов: совместимость графиков, анализ цели, которую стороны ставит перед таким разговором.

"С учетом этого запрос был, а разговора не было", — отметил Ушаков, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, украинский президент Петр Порошенко заявил, что после задержания судов Военно-морских сил Украины в Керченском проливе пытался поговорить по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным, однако данный запрос остался без ответа.

"Я ночью заказал разговор с президентом России Путиным — мы не получили ответа", — сообщили Порошенко украинским телеканалам. После этого президент Украины обратился к канцлеру Германии Ангеле Меркель, чтобы она позвонила Путину.

Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, каких-либо контактов двух президентов после инцидента в Керченском проливе не было, сообщают "Известия".

Ранее сообщалось, что президент России и канцлер Германии 26 ноября провели телефонный разговор, обсудив ситуацию в Керченском проливе.

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Ушаков: Телефонный разговор Путина и Порошенко не состоялся

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Теги: Путин, Порошенко, Украина



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