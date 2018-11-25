В сторону Керченского пролива на большой скорости идут два бронированных артиллерийских судна ВМС Украины

В сторону Керченского пролива на высокой скорости идут два артиллерийских судна ВМС Украины, об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

Как ранее сообщало Накануне.RU, украинская сторона организовала провокацию - в 7.00 25 ноября три украинских корабля нарушили государственную границу России и взяли курс в сторону Керченского пролива.

В данный момент российские пограничники принимают меры для пресечения действия боевых украинских судов.

Ранее российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира.