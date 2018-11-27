"Когда посчитает нужным": Путин сделает заявление по инциденту в Керченском проливе

В Кремле пообещали, что президент России Владимир Путин в ближайшее время озвучит свою позицию по инциденту в Керченском проливе.

Напомним, утром 25 ноября украинские корабли пересекли российскую границу у берегов Крыма и направились в сторону Керченского пролива. В ФСБ РФ заявили, что они вошли в территориальные воды России по указанию киевских властей.

Как рассказал сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, "в ближайшие дни позиция президента будет озвучена". По его словам, "президент это сделает, когда посчитает нужным".

"Недооценивать значение и опасность подобных провокаций было бы неверным", - цитирует представителя Кремля ТАСС.

Также Песков заметил, что для президента "это очень серьезный вопрос", и когда время придет, тот "даст все необходимые разъяснения". Он предположил, что такая возможность появится на саммите "двадцатки" в Аргентине, где не исключено общение Путина со СМИ.

Напомним, американский президент Дональд Трамп уже заявил, что он "не в восторге" от того, что случилось в акватории Керченского пролива.