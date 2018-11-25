Украина призывает Запад вмешаться из-за ситуации в Азовском море

Страны Запада должны вмешаться из-за ситуации в Азовском море, так как "действия России перешли черту". Об этом говорится в заявлении МИД Украины в связи с провокацией, которую устроили украинские корабли, нарушившие российскую границу.

Экс-премьер Украины Арсений Яценюк в Facebook призвал НАТО ввести новые "действенные санкции" против России. Также он призвал немедленно денонсировать соглашение по Азовскому морю от 2003 года. Впрочем, недавно в Киеве заявили, что об этом "не может быть и речи".

Украина же "разыгрывает спектакль для западного зрителя", считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк. Ранее в ФСБ заявили, что цель Украины - создать конфликтную ситуацию в регионе.