25 Ноября 2018
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В район Керченского пролива вылетели российские истребители

В район Керченского пролива вылетели российские истребители, об этом сообщает РЕН-ТВ.

Истребители будут патрулировать зону провокации, которую организовали украинские военные.

Как ранее сообщало Накануне.RU, украинская сторона организовала провокацию - в 7.00 25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили государственную границу России и взяли курс в сторону Керченского пролива.

Сейчас российские пограничники уверены: "Цель украинских властей - создать конфликт в данном регионе", говорится в сообщении ведомства.

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В район Керченского пролива вылетели российские истребители

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Теги: Украина, корабль, Черное море, Азовское море, граница, ВСУ, ФСБ, Керченский пролив



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Развитие сюжета:

Ранее 25.11.2018 18:46 Мск Украина призывает Запад вмешаться из-за ситуации в Азовском море

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