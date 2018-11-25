В район Керченского пролива вылетели российские истребители

В район Керченского пролива вылетели российские истребители, об этом сообщает РЕН-ТВ.

Истребители будут патрулировать зону провокации, которую организовали украинские военные.

Как ранее сообщало Накануне.RU, украинская сторона организовала провокацию - в 7.00 25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили государственную границу России и взяли курс в сторону Керченского пролива.

Сейчас российские пограничники уверены: "Цель украинских властей - создать конфликт в данном регионе", говорится в сообщении ведомства.