СМИ сообщили, что Порошенко пытался связаться с Путиным после задержания украинских кораблей

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что после задержания судов Военно-морских сил Украины в Керченском проливе пытался поговорить по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным, однако данный запрос остался без ответа.

"Я ночью заказал разговор с президентом России Путиным — мы не получили ответа", — сообщили Порошенко украинским телеканалам. После этого президент Украины обратился к канцлеру Германии Ангеле Меркель, чтобы она позвонила Путину.

Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, каких-либо контактов двух президентов после инцидента в Керченском проливе не было, сообщают "Известия".

Ранее сообщалось, что президент России и канцлер Германии 26 ноября провели телефонный разговор, обсудив ситуацию в Керченском проливе.

Напомним, утром 25 ноября украинские корабли пересекли российскую границу у берегов Крыма и направились в сторону Керченского пролива. В ФСБ подтвердили задержание украинских кораблей с применением оружия за нарушение границы. Верховная рада утвердила указ украинского президента о введении в стране военного положения. Оно вводится сроком на 30 дней и начало действовать с 28 ноября.