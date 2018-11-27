27 Ноября 2018
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Политика В бывшем СССР Украина

"Можно, чтобы мы не матюкались в парламенте?" Верховная рада со скандалом вводила военное положение

Введение военного положения в приграничных областях Украины в Верховной раде принималось со скандалом. Украинский президент Петр Порошенко просил депутатов не материться во время его выступления, а депутаты не скупились на обвинения.

"Можно, чтобы мы не матюкались в парламенте?" - неожиданно прервал Порошенко свою речь.

Депутат Сергей Власенко назвал вице-спикера Рады Ирину Геращенко "подстилкой Порошенко". В ответ она обозвала тех, кто выступает против военного положения, "путинскими подстилками".

Примечательно, что начальнику генштаба ВСУ Виктору Муженко был задан вопрос, почему не объявляли военное положение во время Иловайского котла. Однако спикер Рады Андрей Парубий оборвал неудобный вопрос.

Скандал вызвал неожиданно появившийся перед заседанием Рады пункт в указе Порошенко об ограничении прав и свобод граждан, которого не было в первой редакции. Всего ограничиваются права, указанные в 12 статьях конституции, в том числе право на неприкосновенность жилья, приватность, имущество, свободу передвижения.

"Вывод из указа: запрет свободной работы СМИ, митингов, выборов, нарушение прав свободного передвижения, работы, владельцев жилья и бизнеса - гарантированы. Добро пожаловать в ад, в котором неизменным остается один - президент", - написал в Facebook медиаменеджер Александр Ткаченко.

И хотя выборы перенесены не будут, Порошенко получает уникальный шанс расправиться с конкурентами.

В частности, комитет Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны принял решение, что возбуждать уголовное дело по статье "государственная измена" нужно против всех граждан, которые "за последнее время публично обвинили украинское государство в агрессии против Российской Федерации", т.е. не верят в украинскую версию событий.

"Раньше [Порошенко] думал протестные настроения подавить за пару месяцев, а теперь решил, что и за месяц справится", - считает журналист Андрей Шокотко.

"Порошенко так довольно объявил о военном положении, будто вагон конфет "Рошен" продал. То, что предложил Порошенко, - это не военное положение, это лишение украинцев всех конституционных прав. Его партнеры как ездили в Москву, так и ездят. Бизнес как вел, так и ведет. Вдруг на пятом году он увидел необходимость ввести военное положение - за четыре месяца до выборов, когда у него рейтинг ниже плинтуса", - сказал депутат Олег Ляшко.

Тем временем в интернете появились карикатуры на реальные плакаты, которые появились в Киеве. На последних размещены фото Юлии Тимошенко, на которых ее искусственно состарили, и надпись: "Последний шанс для бабуси", то есть прозрачный намек на последний шанс стать президентом. На интернет-карикатурах написано: "Военное положение - последний шанс для дидуся".

Украина, Юлия Тимошенко, билборд, выборы(2018)|Фото: strana.ua

Украина, Петр Порошенко, карикатура(2018)|Фото: strana.ua

Напомним, накануне вечером Верховная рада утвердила указ Порошенко о введении военного положения сроком на 30 дней начиная с 28 ноября.

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"Можно, чтобы мы не матюкались в парламенте?" Верховная рада со скандалом вводила военное положение

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Теги: Украина, военное положение



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