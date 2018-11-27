ФСБ: события в Керченском проливе координировали сотрудники СБУ

Украинские военные корабли вошли в территориальные воды России по указанию киевских властей.

Как сообщили в ФСБ России, координировали провокацию два сотрудника СБУ, которые во время инцидента находились на украинских судах. "Украинские военные корабли вошли в территориальные воды РФ по прямому указанию киевских властей", - сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

В сообщении также отмечается, что "украинские военные корабли осуществили вторжение в территориальные воды России, которые были таковыми еще до воссоединения Крыма с Россией".

Как сообщил командир дивизиона судов обеспечения военно-морской базы "Юг" ВМС Украины Владимир Лесовой, украинские военные моряки, задержанные во время инцидента, осознавали, что совершают провокацию.

Задержанный подтвердил, что украинские моряки сознательно игнорировали запросы российских пограничников, передаваемые по радиосвязи, сообщает "Интерфакс".

Напомним, утром 25 ноября украинские корабли пересекли российскую границу у берегов Крыма и направились в сторону Керченского пролива.

В ФСБ подтвердили задержание украинских кораблей с применением оружия за нарушение границы. Открыто соответствующее уголовное дело.

Так называемый представитель президента Украины в "автономной республике Крым" Борис Бабин заявил, что свыше 20 украинских военных захвачены "в плен", не менее шести были ранены.

Тем временем, Верховная рада утвердила указ украинского президента о введении в стране военного положения. Оно вводится сроком на 30 дней и начнет действовать с 28 ноября.