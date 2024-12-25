В Тольятти 20-летнему парню вменили мошенничество с деньгами Долиной

Сотрудники полиции задержали предполагаемого участника мошенничества с деньгами певицы Ларисы Долиной. Речь идёт о 20-летнем жителе Тольятти, которого "взяли" в этом городе.

Он обналичил часть похищенных у певицы средств и передал неизвестным. Парень признался, что открыл банковскую карту на свое имя и перевел с нее деньги неизвестным, сообщили ТАСС в ГУ МВД по Москве.

Ранее Долина рассказывала, что у нее обманом выманили квартиру и деньги – почти 200 млн рублей. По данным полицейских, аферисты, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, с апреля по июль вводили в заблуждение артистку и убеждали ее перевести накопления на "безопасные счета". В результате Долину склонили к передаче денег с продажи квартиры в Москве курьеру. На квартиру знаменитости наложен арест. По делу задержаны два фигуранта: курьер Анжела Цырульникова и так называемый обнальщик Дмитрий Леонтьев. Они арестованы, по их домашним адресам были проведены обыски.