Умер дроппер, который обналичил 15 млн рублей в рамках аферы с квартирой Долиной

Умер один из дропперов в деле об афере с квартирой певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

"Производство по гражданскому делу прекращено в части требований, предъявленных к ответчику Келдыбаеву А.В", - говорится в документах.

Установлено, что он в июне 2024 года получил на свой банковский счет от Долиной 5 миллионов рублей, затем еще 10 миллионов рублей.

Ранее Мосгорсуд отклонил жалобу Полины Лурье на решение о признании недействительной сделки купли-продажи квартиры певицы. В марте иск Долиной о признании сделки по продаже ее квартиры недействительной был удовлетворен. Иск певицы и встречный иск Лурье были объединены в одно производство и рассматривались в закрытом режиме.