Кассационный суд оставил Долиной право собственности на ее квартиру

Второй кассационный суд оставил певице Ларисе Долиной право собственности на ее квартиру в Хамовниках. Жалоба покупательницы, заплатившей за недвижимость 112 млн рублей, отклонена.

Как сообщает РИА Новости, жалоба была рассмотрена коллегией из тройки судей в закрытом режиме. На этом настаивала юрист певицы, поскольку в заседании оглашались данные медицинской экспертизы, проведенной Долиной.

Покупательница Полина Лурье оспорит данное решение в Верховом суде России. Об этом заявила ее адвокат.

Ранее сообщалось, что певица Лариса Долина побывала в Балашихинском суде Подмосковья. Там она дала показания по делу о мошенничестве со своей квартирой. Она прибыла в суд на черном микроавтобусе. Зашла в здание суда через запасной вход, не предназначенный для прохода граждан. Допрос артистки прошел в закрытом режиме. Ранее стало известно, что певице угрожали взорвать машину из-за этого уголовного дела.