Защита Ларисы Долиной отрицает, что певица просила дать ей возможность пожить в проданной квартире

Защита Ларисы Долиной утверждает, что артистка не просила Полину Лурье, покупательницу ее квартиры, разрешить пожить в этой недвижимости еще несколько месяцев, о чем ранее со ссылкой на адвоката Лурье писали СМИ.

"Ни о каких нескольких месяцах вообще речь не шла, первый раз об этом слышу. Вот вчера действительно направили проект мирового соглашения той стороне, в котором предложили выселиться до 10 января 2026 года", - цитирует РБК Марию Пухову, адвоката Долиной.

Сегодня Мосгорсуд должен рассмотреть дело о принудительном выселении Ларисы Долиной из квартиры.

Ранее РИА Новости со ссылкой на адвоката Лурье Светлану Свириденко сообщило, чтоДолина попросила оставить ей возможность пожить в квартире.

Между тем, Telegram-канал Baza со ссылкой на неназванные источники сообщил, что защита Долиной обсуждает возможность подать иск о взыскании с Лурье коммунальных платежей за полтора года. Все это время покупательница в квартире не проживала.