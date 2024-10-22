Задержан еще один фигурант по уголовному делу о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной

Задержан еще один фигурант по уголовному делу о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Им оказался 43-летний ранее судимый житель Йошкар-Олы. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). Соответствующие процессуальные документы поступили в прокуратуру Центрального административного округа.

По версии следствия, обвиняемый покупал телефоны и сим-карты для обеспечения связи среди сообщества, сообщал соучастникам данные о подконтрольных ему банковских картах, на которые получал похищенные деньги, обналичивал их и распределял между сообщниками.

8 июля 2024 года обвиняемый, получив на подконтрольный ему банковский счет от Долиной более 3,1 млн рублей обналичил их, а затем распределил между собой и соучастниками. Вину он признал, показав, что действовал за денежное вознаграждение.

В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.