Верховный суд отказался закрыть процесс по делу о квартире Долиной

Верховный суд РФ приступил к рассмотрению дела о квартире певицы Ларисы Долиной в открытом режиме.

Ее адвокат попросила закрыть процесс из-за медицинской тайны. Судья, принимая во внимание большой общественный резонанс дела, отклонил ходатайство, передает РИА Новости.

Сама народная артистка на заседание по оспариванию сделки не явилась, при этом покупательница Полина Лурье пришла в суд. Девушка надела капюшон и скрывает лицо под маской. Это первое публичное появление Лурье после скандала, пишет Mash. Ранее она отказывалась от общения с журналистами, на все вопросы отвечал адвокат.

Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. Общий ущерб оценивается не менее чем в 317 миллионов рублей.

По заявлению Долиной возбудили уголовное дело. Первой задержали женщину-курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов — Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. В конце минувшего ноября Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.

Наряду с этим Долина оспорила в суде сделку по продаже квартиры. В марте Хамовнический районный суд Москвы восстановил ее право собственности. В результате Полина Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд также встали на сторону артистки. После этого покупательница обратилась в Верховный суд.