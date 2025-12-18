Долина все еще не съехала из квартиры в Хамовниках, - адвокат Лурье

Певица Лариса Долина пока не съехала из квартиры в Хамовниках, сообщила адвокат покупательницы Полины Лурье Светлана Свириденко.

"С нами никто не связывался после заседания в Верховном суде", - сказала она РИА Новости.

Свириденко напомнила, что 25 декабря состоится заседание в Мосгорсуде о принудительном выселении певицы из квартиры. При этом Долина может съехать добровольно до этой даты.

16 декабря ВС России оставил квартиру, купленную у Ларисы Долиной, за Полиной Лурье. Коллегия по гражданским делам высшей судебной инстанции отменила ранее принятые по делу решения и вынесла окончательное определение. Нижестоящему суду поручено в ближайшее время рассмотреть иск о принудительном выселении певицы.

Сенатор Совфеда Андрей Клишас предлагает проверить судей, которые выносили решения по "делу Ларисы Долиной". Речь идет о решениях, принятых до рассмотрения материалов в Верховном суде.