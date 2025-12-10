Ларисе Долиной провели политологическую экспертизу

Певице Ларисе Долиной была проведена судебная политологическая (деструктологическая) экспертиза в рамках дела о мошенничестве с продажей квартиры. Об этом говорится в материалах дела, пишет ТАСС.

Отмечается, что покупательница квартиры Полина Лурье оспаривать результаты экспертизы не стала.

Ранее сообщалось, что Долина прошла комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в связи с расследованием дела о продаже ее квартиры.

В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с решением оставить квартиру Долиной. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России. Судебное заседание назначено на 16 декабря.