Долина сообщила в полицию о мошенничестве только после требования освободить квартиру

Певица Лариса Долина написала заявление в МВД о мошенничестве только после сообщения покупательницы квартиры Полины Лурье о выселении артистки. Об этом говорится в судебных документах, пишет РИА Новости.

Так, согласно переписке в мессенджере между Долиной и Лурье, 14 июля 2024 года последняя уведомила певицу о планах по передаче квартиры 23 июля. Долина ответила, что будет в Москве лишь в конце месяца. А 3 августа певица обратилась в ОМВД России по району Хамовники с заявлением о совершении в отношении нее преступления. Было возбуждено уголовное дело, на квартиру был наложен арест.

16 декабря ВС России оставил квартиру, купленную у Ларисы Долиной, за Полиной Лурье. Коллегия по гражданским делам высшей судебной инстанции отменила ранее принятые по делу решения и вынесла окончательное определение. Нижестоящему суду поручено в ближайшее время рассмотреть иск о принудительном выселении певицы. 25 декабря состоится заседание в Мосгорсуде о принудительном выселении певицы из квартиры. При этом Долина может съехать добровольно до этой даты.

Во время слушаний представитель Лурье заявляла, что действия Долиной были "последовательными и осознанными", а покупатель из-за личности продавца испытывал "особое доверие к сделке".

Адвокат певицы, в свою очередь, утверждал, что его клиентка была уверена, будто участвует в "специальной операции", и заблуждалась относительно сути сделки, рассчитывая, что государство её аннулирует после поимки мошенников. Отметим, что сама Долина на заседании не присутствовала.