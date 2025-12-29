Дело Долиной войдет в программу ведущих юридических вузов России

Санкт-Петербургский государственный университет и Московский государственный юридический университет имени Кутафина подтвердили, что громкое дело о квартире певицы Ларисы Долиной будет изучаться студентами-магистрантами.

В СПбГУ его будут разбирать на программах, связанных с недвижимостью, гражданским и арбитражным правом. По словам преподавателей, это дело уже активно обсуждалось на семинарах как пример сложной гражданско-правовой ситуации. В МГЮА подчеркнули важность разбора актуальной судебной практики для решения практических задач.

В РАНХиГС отметили, что, хотя дело не является уникальным прецедентом, оно наглядно показывает важность строгого следования закону, а не публичному статусу сторон, и может служить учебным примером организации юридической работы при сделках, сообщает РИА Новости.

25 декабря Мосгорсуд повторно рассмотрел заявление покупательницы Полины Лурье на требование незамедлительно выселить Долину и ее родственников из купленной квартиры. Суд встал на сторону истца.