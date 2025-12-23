Юрист: Долина может подать в суд из-за ярлыка "схема Долиной"

Певица Лариса Долина сможет подать в суд иск о защите чести и достоинства из-за ярлыка "схема Долиной", если выяснит, кто первым публично произнес это словосочетание. Об этом заявил председатель коллегии адвокатов "Жорин и партнеры" Сергей Жорин.

По его мнению, шансов крайне мало. "Надо понять, кто будет ответчиком, на кого подавать в суд. Только ленивый не использовал это выражение, оно стало народным", – сказал Жорин РИА Новости.

Кроме того, певице придется доказать негативный характер выражения, доказать, что так называемая схема существовала еще и до ее случая и этот ярлык незаконно наклеили на нее, добавил адвокат. Для этого необходимо провести лингвистическое исследование.

Ранее исследование показало, что скандал, пик которого пришелся на ноябрь, сделал "схему Долиной" самым обсуждаемым негативным событием в Рунете в 2025 году. Фактически можно говорить о том, что популярность звезды выросла в 10 раз, но подавляющее большинство упоминаний содержит в себе негативный оттенок, отметили эксперты.