Названо имя собственника квартиры певицы Долиной

Как выяснилось, Полина Лурье владеет квартирой, которую она купила у певицы Ларисы Долиной.

По данным документов, у жилища сейчас один собственник, он приобрел жилье в июне 2024 г. по договору купли-продажи. До этого квартира более 19 лет находилась во владении другого человека, выяснило РИА Новости.

Долина оказалась в центре общественного внимания летом 2024-го, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших её продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали артистку в течение четырёх месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили артистку перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. Общий ущерб оценивается не менее чем в 317 млн руб.