Резник обвинил сторонних адвокатов, комментирующих дело Долиной, в нарушении этики

Комментарии сторонних адвокатов по делу о квартире артистки Ларисы Долиной нарушают профессиональную этику, заявил председатель комиссии Совета Федеральной палаты адвокатов РФ по защите прав адвокатов Генри Резник.

"Вы [журналисты] хотите по таким делам получить комментарии адвокатов? Такие комментарии могут дать только стороны, комментарий же тех адвокатов, которые в деле не участвуют, это нарушение профессиональной этики", - приводит слова Резника РИА Новости.

16 декабря Верховный суд России оставил квартиру, купленную у Ларисы Долиной, за Полиной Лурье. Коллегия по гражданским делам высшей судебной инстанции отменила ранее принятые по делу решения и вынесла окончательное определение. Сегодня состоится заседание в Мосгорсуде о принудительном выселении певицы из квартиры. При этом Долина могла съехать добровольно до этой даты.