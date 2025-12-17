ВС включит "дело Долиной" в обзор практики по оспариванию сделок с недвижимостью

Верховный суд РФ сообщил, что включит спор о праве собственности на квартиру певицы Ларисы Долиной в обзор практики по рассмотрению дел об оспаривании сделок с недвижимостью.

По поручению председателя Верховного суда Игоря Краснова три коллегии – по гражданским делам, по административным делам и по экономическим спорам – уже готовят обзор судебной практики по рассмотрению дел об оспаривании сделок с недвижимостью. "В него войдет и принятое накануне ВС РФ решение, окончательно закрепившее за Полиной Лурье право собственности на квартиру в центре Москвы", - говорится в сообщении.

16 декабря ВС России оставил квартиру, купленную у Ларисы Долиной, за Полиной Лурье. Коллегия по гражданским делам высшей судебной инстанции отменила ранее принятые по делу решения и вынесла окончательное определение. Нижестоящему суду поручено в ближайшее время рассмотреть иск о принудительном выселении певицы.

В ходе слушаний представитель Лурье заявляла, что действия Долиной были "последовательными и осознанными", а покупатель из-за личности продавца испытывал "особое доверие к сделке".

Адвокат певицы, в свою очередь, утверждал, что его клиентка была уверена, будто участвует в "специальной операции", и заблуждалась относительно сути сделки, рассчитывая, что государство ее аннулирует после поимки мошенников. Отметим, что сама Долина на заседании не присутствовала.