В Челябинской области призвали не отстреливать медведей, выходящих к людям

В Народном фронте Челябинской области призвали не отстреливать медведей, выходящих к местам проживания людей. Там полагают, что для решения ситуации нужны улучшение условий обитания хищников и профилактика.

Как сообщили Накануне.RU в региональном исполкоме НФ, в 2026 году на Южном Урале было подтверждено девять таких случаев. Один из последних – сообщения, что медведь разорил пасеку в Миассе.

Как считает представитель Народного фронта в регионе Карен Даллакян, ситуацию следует решать гуманно: нужно не уничтожать зверей, а устранить факторы, которые побуждают их идти к человеку. Тем более, что эти факторы провоцируют и сами люди.

Челябинский НФ провел экспертное совещание с участием представителей минэкологии и природоохранной прокуратуры. Были озвучены следующие предложения:

внедрить практику установки контейнеров с замками, а также перенос и переоборудование площадок, расположенных на границе с лесами;

превентивно усилить работу по ликвидации несанкционированных свалок, особенно в туристический сезон;

установить электроограждения в туристических зонах и тех населенных пунктах, где уже зафиксирована активность медведей;

усилить работу по оперативному информированию граждан о рисках встречи с хищником в конкретном населенном пункте;

обеспечить исполнение федерального закона "О недрах" в новой редакции недропользователями, осуществляющими деятельность на территориях обитания медведей.

В министерстве экологии Челябинской области эти предложения поддержали. Все выработанные инициативы Народный фронт оформил и передал в профильные ведомства: минэкологии и главное управление координации развития туризма региона.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области кошку приняли за медведя. Местные жители сообщили о хищнике, но факт не подтвердился.