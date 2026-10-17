Прокуратура оценит действия перевозчиков из-за задержек в аэропортах Екатеринбурга и Перми

Прокуратура разбирается в ситуации с массовыми задержками авиарейсов в аэропортах Екатеринбурга и Перми, которые произошли в субботу, 17 октября.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, в аэропорту Екатеринбурга допущены задержки следующих рейсов:

DP‑516 авиакомпании "Победа" в Санкт‑Петербург;

DP‑563 авиакомпании "Победа" в Краснодар;

SU‑900 авиакомпании "Аэрофлот" в Шарм‑эль‑Шейх;

WZ‑1029 авиакомпании Red Wings в Нижний Новгород;

WZ‑1047 авиакомпании Red Wings в Саратов.

По данным ведомства, в аэропорту Перми отмечены задержки и нарушения расписания по следующим рейсам:

ДР 6512 авиакомпании "Победа" в Москву (Шереметьево);

FV 6074 авиакомпании "Россия" в Москву;

ДР 366 авиакомпании "Победа" в Сочи.

Кроме этого, из Перми отменено шесть рейсов.

Свердловской и Пермской транспортными прокуратурами контролируются соблюдение прав пассажиров, в том числе обеспечение услугами, предусмотренными федеральными авиационными правилами.

"Проводится оценка действий авиаперевозчиков и операторов аэропортов на предмет исполнения законодательства при организации полетов", - отметили в ведомстве.

Там добавили, что в 13 часов на первом этаже екатеринбургского аэропорта Кольцово откроется мобильная приемная прокуратуры.

Напомним, что накануне в аэропорту Екатеринбурга были задержаны почти два десятка рейсов.